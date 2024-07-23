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جندوجان يرفض عرضاً قطرياً ويقرر الإستمرار مع برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم الدولي الألماني الكاي جندوجان موقفه من الإستمرار مع فريقه خلال الموسم المقبل بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير اسبانية أن الكاي جندوجان تلقى عرضاً مغرياً من نادي السد القطري، يمتد لثلاث مواسم مقبلة.

وأضافت ان الكاي جندوجان غير مهتم في الوقت الحالي بالعرض القطري حيث ينوي مواصلة مشواره مع البلوجرانا.

وعقد جندوجان جلسة مع هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة، وهو يسعى للبقاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

وتسعى إدارة برشلونة لبيع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي لكي يتمكن من إتمام التعاقد مع صفقات جديدة.

ويسعى برشلونة لحسم التعاقد مع ثنائي المنتخب الاسباني داني أولمو ونيكو ويليامز خلال الفترة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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