نيوم السعودي يخطط لضم قائد الهلال في صفقة تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحفية سعودية، عن تطورات جديدة بشأن خطة نادي نيوم الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، لفترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد 2024/2025.

ويخطط نادي نيوم للتعاقد مع العديد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لتدعيم صفوفه ليتمكن من الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وكانت أبرز الصفقات التي تعاقد معها نادي نيوم في الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوفه هو المحترف المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي السابق.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن نادي نيوم يخطط للتعاقد مع سلمان الفرج قائد فريق الهلال السعودي السابق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة أن نادي نيوم يضع اللمسات الأخيرة لحسم صفقة سلمان الفرج لمدة عامين بعقد مغر وستكون صفقة قياسية تعتبر الأغلى في تاريخ دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن، سلمان الفرج سيخضع إلى فحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة في نادي نيوم، ليتم بعد ذلك الإعلام الرسمي عن الصفقة.



وعزز نادي نيوم، الصاعد لدوري الدرجة الأولى قادماً من الثانية، صفوفه بصفقات مميزة، حيث نجح في استقطاب مدافع الاتحاد المصري أحمد حجازي، ومهاجم الاتحاد البرازيلي رومارينهو، والغيني الاستوائي ألفا سيميدو قادماً من الطائي، والسنغالي مباي دياني، وإسلام هوساوي قادماً من الوحدة، وعبد الملك العييري قادماً من التعاون، وحارس المرمى مصطفى ملائكة، وسامي الخلف قادماً من الفيحاء، وعباس الحسن قادماً من الفتح، وكذلك اللاعبين فهد الحربي ورياض شراحيلي.