عبد العزيز غنيم: العمل يجري على قدم وساق من أجل انهاء تسجيل بعثة مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد دكتور محمد عبد العزيز غنيم نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن العمل يجري على قدم وساق من قبل البعثة الإدارية للجنة الأولمبية المصرية من أجل انهاء تسجيل كافة لاعبي بعثة مصر في أسرع وقت حيث تتواجد البعثة الإدارية في القرية الأولمبية منذ يوم 18 يوليو لانهاء كافة التجهيزات لبعثة مصر استعدادا لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وأضاف غنيم أن مصر ستشارك في حفل افتتاح الدورة ب 81 فرداً من البعثة المصرية في طابور العرض حيث تشارك كل بعثة بنسبة من عدد اللاعبين المشاركين وسيحمل علم مصر في حفل الافتتاح كل من سارة سمير صاحبة برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو 2016 وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد باريس يوم الجمعة 26 يوليو الثامنة مساءً، لأول مرة في التاريخ في مكان مفتوح حيث سيقام طابور العرض بمراكب على نهر السين.

ويشهد حفل الافتتاح مشاركة من 6000 الى 7000 لاعب من ال 10000 المشاركين في الدورة.