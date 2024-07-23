باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن حكيمي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت إدارة ريال مدريد صدمة قوية بشأن التفاوض بشأن التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد يبحث عن إعادة حكيمي للسنتياجو بيرنابيو، من أجل تأمين الجبهة اليمنى، خاصة وأنه أفضل لاعب في أوروبا في مركز خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن هناك صعوبة كبيرة في انضمام حكيمي لريال مدريد قبل انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، خاصة وأن الأخير يرفض التفريط في اللاعب حاليًا.

وأوضحت التقارير أن هناك اتجاه لريال مدريد ببدأ المفاوضات، خاصة وأن اللاعب لديه في عقده موسمين ومن السهل إقناع مسؤولي حديقة الأمراء بالاستغناء عن الدولي المغربي.

الجدير بالذكر أن أشرف حكيمي كان في ريال مدريد خلال فترة تواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لكنه رحل بعد ذلك.