ليفربول يستهدف نجم ريال سوسيداد في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن ليفربول وجد خليفة الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول للريدز، بعد البحث خلال السنوات الأخيرة.



وكشفت تقارير صحفية يابانية أن تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد الإسباني، يعد هدفًا بالنسبة لليفربول من أجل تدعيم صفوف الريدز خلال الموسم المقبل، تحسبًا لرحيل مو صلاح.

وأوضحت التقارير أن الدولي الياباني سيكون خليفة الملك المصري بعد الاهتمام الذي وجده الأخير من عدة أندية سعودية خلال الموسمين الماضيين وعلى رأسهم اتحاد جدة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز في صيف 2025، حيث لم يحسم بعد تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن ليفربول بقيادة المدرب السابق الألماني يورجن كلوب رفض رحيل محمد صلاح للدوري السعودي، على الرغم من المقابل المادي الضخم.