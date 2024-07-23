الإتحاد الاوروبي يفتح تحقيقاً بشأن نجمي اسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الاوربي لكرة القدم ( الويفا ) فتح تحقيقا انضباطيا بشأن نجمي منتخب اسبانيا الفارو موراتا و رودري بعد الشكوى التي تقدم بها ضدهما اتحاد كرة القدم بجبل طارق بسبب احتفالهما عقب انتهاء المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 بين أسبانيا و انجلترا والتي انتهت بفوز منتخب اسبانيا بهدفين لهدف .

وكان ألفارو موراتا و رودري قد احتفالا عقب فوز منتخب أسبانيا بالمباراة وباللقب الاوربي حيث قاما بغناء احد الاغاني الاسبانية التي تشير الى ان منطقة جبل طارق أسبانية بينما هي في الوقت الحالي تقع الحكم البريطاني وهو ما ادى الى تقديم شكوى ضدهما من اتحاد كرة القدم بجبل طارق و قام الاتحاد الاوربي بالبدء في التحقيق حول الواقعة و اتخاذ عقوبات انضباطية ضد رودري و الفارو موراتا .

وقال الاتحاد الاوربي في بيان له ان رودري و الفارو موراتا تم توجيه الاتهام لهما بشأن اختراق النظم الكروية للاتحاد الاوربي واستخدام حدث رياضي في الحديث عن امور ليست رياضية والاساءة لكرة القدم و للاتحاد الاوربي لكرة القدم .

وفي حالة تم توقيع عقوبة ضد الاعبين فالن الاقرب هو توقيع عقوبة الايقاف عليهما من جانب الاتحاد الاوربي وهو ما قد يجعل الاعبين يبتعدا عن مباراتي اسبانيا امام كل من سويسرا وصربيا في بطولة دوري الامم الاوربية التي ستدافع فيها اسبانيا عن لقبها .