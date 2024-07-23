آرسنال يدخل في صراع مع برشلونة لضم ميرينو

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت عدة انباء صحفية بأن نادي أرسنال، يهدد صفقة برشلونة التي يستهدفها لتدعيم خط الوسط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتخوض إدارة برشلونة مفاوضات من أجل لاحصول على توقيع اللاعب ميكيل ميرينو لاعب خط الوسط بنادي ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا، هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن آرسنال سيتحرك للتعاقد مع ميرينو، عقب الانتهاء من التعاقد مع ريكاردو كالافيوري مدافع بولونيا.

وأشارت إلى أن آرسنال سيركز جهوده بعد كالافيوري، على التوقيع مع ميرينو، لأن المدرب ميكيل أرتيتا، يريد التعاقد مع لاعب وسط صاحب خبرة.

وأوضحت أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول خلالها أرتيتا، الحصول على توقيع ميرينو، البالغ من العمر 28 عاما.

ويسعى آرسنال لاستغلال اقتراب عقد ميرينو من الانتهاء مع ريال سوسيداد، من أجل التوقيع معه بمقابل مناسب، يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يركز برشلونة على التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، ثم سيتحرك لضم داني أولمو من لايبزيج، قبل بدء المفاوضات مع سوسيداد بشأن صفقة ميرينو.