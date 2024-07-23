ريال بيتيس و سلتا فيجو يدخلان سباق للتعاقد مع نجم ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان ناديا سيلتا فيجو و ريال بيتيس الاسبانيين يسعيان بقوة خلال الايام القليلة القادمة الى ضم نجم ريال مدريد الاسبق الكولومبي خاميس رودريجيز فيما يبدو انه من الممكن ان يكون بوابة لعودة النجم الكولومبي مجددا الى الدوري الاسباني بعد اربعة مواسم من مغادرة قلعة سانتياجو بيرنابيو .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان سيلتا فيجو يسعى بقوة لضم خاميس رودريجيز المرتبط حاليا بتعاقد لمدة موسمين مع نادي ساو باولو البرازيلي بعد التالق لافت للنظر للنجم الكولومبي في بطولة كوبا امريكا 2024 الاخيرة في الولايات المتحدة الامريكية وحصوله على لقب افضل لاعب في البطولة .

واضافت الصحيفة الاسبانية ان ريال بيتيس ايضا تقدم بعرض لضم خاميس رودريجيز الا ان المشكلة التي تواجهم هي الانتهاء من التوافق مع لائحة اللعب المالي النظيف في الدوري الاسباني وفور الانتهاء منها سيمكنهم بكل تأكيد من ضم النجم الكولومبي .

واشارت الموندو ديبورتيفو الى ان نادي اتلتيكو مدريد يبدو ايضا مهتما بالتعاقد مع خاميس رودريجيز الا انه لم يخطو خطوة رسمية بعد بسبب رغبة المدير الفني الارجنتيني في ضم ارتيم دوفبيك نجم جيرونا في المقام الاول .