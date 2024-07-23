ريال مدريد يتبع سيناريو مبابي مع حكيمي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيدفع ريال مدريد لاتباع نفس النهج الذي سلكه للتعاقد مع كيليان مبابي، من أجل ضم أشرف حكيمي.



وكان مبابي قد انتقل لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال يونيو الماضي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد تعرض لصدمة قوية من تمسك باريس بالظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.

وأوضحت أن هناك اتجاه قوى داخل ريال مدريد بالتعاقد مع حكيمي بعد انتهاء تعاقده مع النادي العاصمي.

وشددت على أن هذا الاتجاه يقوده رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والذي يرغب في تكرار ما حدث في صفقة مبابي.

وينتهي عقد حكيمي في صيف 2026، حيث يتبقى له موسمين في تعاقده الفريق الباريسي.