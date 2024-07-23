بروسيا دورتموند الالماني يسعى لضم مدافع جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى عدد من الاندية الاوربية الى التعاقد مع عدد من نجوم فريق جيرونا الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث دخل نادي بروسيا دورتموند الالماني في مفاوضات جادة مع نادي جيرونا لضم الظهير الايسر ميجيل جوتيريز .

وكان نادي جيرونا والذي نجح في الحصول على المركز الثالث في بطولة الدوري الاسباني في الموسم الماضي و صعد لاول مرة في تاريخه الى دوري أبطال اوربا قد استغنى عن لاعبه سافيو الذي انتقل الى مانشيستر سيتي الانجليزي وايضا انتقل اليكس جارسيا الى بطل الدوري الالماني باير ليفركوزن كما يبدو ارتيم دوفبيك في طريقه للرحيل الى احد اندية اتلتيكو مدريد او مانشيستر سيتي او بايرليفركوزن .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان بروسيا دورتموند يسعى لضم ميجيل جوتيريز لسد العجز في مركز الظهير الايسر ليحل محل الظهير الايسر يان ماتيسن الذي انتقل الى نادي أستون فيلا الانجليزي مشيرة الى ان عرض بروسيا دورتموند شراء ميجيل جوتيريز مقابل 30 مليون يورو يبدو عرضا جيدا لفريق جيرونا .

المفاجأة مثلما اكدت الموندو ديبورتيفو هي امكانية دخول ريال مدريد الاسباني طرفا في الصفقة حيث يوجد بند في عقد ميجيل جوتيريز يؤكد امكانية عودته الى ريال مدريد شرط سداد 8 مليون يورو وهو ما يمكن النادي الملكي من اعادة جوتيريز ثم بيعه من جديد الى بروسيا دورتموند ليحصل على المزيد من الاموال مقابل الصفقة لكن هذا ليس مؤكد حتى الان .