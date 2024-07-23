بوروسيا دورتموند يؤكد تمسكه بإستمرار مهاجمه فولكروج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني تمسكه بإستمراره مهاجمه الدولي فولكروج خلال الفترة المقبل رغم التعاقد مع مهاجم شتوتجارت جيراسي.

وعلق نوري شاهين مدير فريق بوروسيا دورتموند تعليقاً على إمكانية مغادرة فولكروج: “ فولكروج بدانب جيراسي يلعبان دوراً رئيسياً في خططي للموسم المقبل ”.

وأضاف: “ فولكروج كان زميلي في بريمن، وهو يعلم جيداً كيف أفكر بخصوصه ”.

وأكمل: “ فولكروج يحظى بتقدير كبير مني، نحن نسعى لأان يون لدينا أفضل فريق ممكن في الفترة المقبلة ”.

ويسعى بوروسيا دورتموند للمنافسة بقوة على لقب البوندزليجا في الموسم المقبل.