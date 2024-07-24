شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع: هدفى ذهبية المصارعة في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، أنه يبذل قصارى جهده خلال المعسكرات والتدريبات التى يخوضها لتحقيق حلمه الذى يسعى إليه طوال السنوات الماضية، وهو تحقيق ميدالية فى الدورة الأولمبية التى ستقام بباريس الشهر الجارى.

وقال منيع فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هدفه هو تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى الأولمبياد قائلا: "هدفى ذهبية المصارعة في أولمبياد باريس 2024".

وكشف منيع أن الأشهر الماضية والسنوات أيضا كانت عبارة عن جهد شاق واستعدادات جادة حتى يتكلل جهده بتحقيق هدفه وطموحه الذى يسعى إليه لإسعاد الشعب المصرى عامة وأسرته خاصة.

واختتم منيع أن الاتحاد ووزارة الرياضة لهما دور كبير في دعم اللاعبين، وتذليل أى عقبات لينجحوا في تحقيق أهدافهم وطموحهم، لضمان الاستعداد الجيد للاعبين وتنفيذ الخطة الموضوعة فى طريق الوصول إلى الأولمبياد.