شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ثالث أكثر منتخبات العالم مشاركة فى الأولمبياد منذ انطلاقها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل منتخب مصر الأولمبى المركز الثالث عالميا في عدد المشاركات بدورة الألعاب الأولمبية عبر تاريخها، والتي انطلقت مطلع القرن الماضي، وسجل الفراعنة مشاركتهم لأول مرة في نسخة 1920.

وتأتي إيطاليا في المركز الأول كونها أكثر المنتخبات مشاركة في الأولمبياد، بينما تأتي ثلاثة منتخبات في المركز الثاني هى البرازيل وأمريكا وفرنسا، وتحل مصر ثالثا برصيد 13 مشاركة.

وتضم بعثة المنتخب كلا من حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدي فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.

وجاءت قائمة أكثر المنتخبات مشاركة كالتالي:

إيطاليا 15 مرة

أمريكا 14 مرة.

البرازيل 14 مرة.

فرنسا 14 مرة.

مصر 13 مرة.