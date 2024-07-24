إيران تطارد إسرائيل في باريس وتطالب بحرمانها من الأولمبياد

الرياص - اسماء السيد - طهران : دعت إيران الثلاثاء إلى منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وكتبت الوزارة على موقع إكس أن الرياضيين الإسرائيليين "لا يستحقون أن يشاركوا في أولمبياد باريس بسبب الحرب ضد الأبرياء في غزة".

لا تعترف الجمهورية الإسلامية بإسرائيل وتحظر أي اتصال بين الرياضيين الإيرانيين والإسرائيليين.

وجاء في بيان الوزارة تحت وسم "امنعوا إسرائيل من الألعاب الأولمبية" (#Ban IsraelFromOlympics) أن "الإعلان عن استقبال وفد النظام العنصري الصهيوني الإرهابي وحمايته لا يعني سوى إضفاء الشرعية على قتلة الأطفال".

أكد وزير الخارجية الفرنسي الاثنين ترحيب فرنسا بالوفد الإسرائيلي وتولي وحدة النخبة في الدرك الوطني حمايته.

في بيان مماثل في شباط (فبراير)، دعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم الفيفا إلى تعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

اندلعت الحرب إثر هجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1197 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات مسؤولين إسرائيليين.

ومن بين 251 شخصا تم اختطافهم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي منهم 44، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ردا على ذلك، شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق من البر والبحر والجو على قطاع غزة، خلفت 39090 قتيلا، معظمهم من المدنيين ولا سيما من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها حماس.

في آب (أغسطس) 2023، أوقفت سلطات إيران لاعب رفع أثقال إيرانيا بعد مصافحته رياضيا إسرائيليا خلال مسابقة في بولندا.