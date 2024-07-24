الامارات | حازم والمنصوري والحمادي على خطى عموري وأحمد خليل ومبخوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 20 عاماً التي أقيمت أخيراً في السعودية تألقاً لافتاً لعدد من لاعبي منتخب الشباب، أبرزهم الثلاثي: حازم محمد ومحمد المنصوري وعيد الحمادي، الذين أسهموا بشكل كبير مع بقية زملائهم في وصول المنتخب بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن إلى المباراة النهائية، والحصول على مركز الوصيف خلف المنتخب السعودي الفائز بلقب البطولة.

وجاءت مشاركة «الأبيض الشاب» في بطولة غرب آسيا ضمن تحضيراته للمشاركة المرتقبة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب في سبتمبر المقبل.

وبدا واضحاً أن الثلاثي المنصوري وحازم والحمادي الذين ينتظر أن يكونوا رافداً قوياً للمنتخب الأول في المستقبل القريب، يسيرون على خطى ثلاثي المنتخب الأول السابقين عمر عبدالرحمن وأحمد خليل وعلي مبخوت، بعدما تدرجوا في اللعب في منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي وصولاً إلى المنتخب الأول وقتها بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، وحققوا نجاحات كبيرة في مشوارهم منذ الصغر سواء مع الأندية التي لعبوا في صفوفها أو المنتخب الوطني، كان أبرزها حصدهم مع «الأبيض» لقب كأس الخليج 21 التي أقيمت في البحرين عام 2013، وقبلها التأهل إلى أولمبياد لندن 2012، وحصدهم العديد من البطولات والألقاب مع فرقهم السابقة العين وشباب الأهلي والجزيرة.

وبرز مهاجم منتخب الشباب وشباب الأهلي محمد المنصوري بشكل لافت في بطولة غرب آسيا، إذ تصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد أربعة أهداف من أصل ثمانية أهداف، فيما سجل عيد الحمادي هدفين مقابل هدف لحازم محمد.

ويرتدي المنصوري القميص «رقم 7» وهو الرقم نفسه للهداف التاريخي للمنتخب علي مبخوت الذي انتقل أخيراً للعب في صفوف نادي النصر.

وحقق منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا الفوز في ثلاث مباريات أمام البحرين وسورية والأردن، فيما خسر أمام فلسطين في الجولة الثالثة بهدف نظيف، وأمام السعودية في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويجيد لاعب منتخب الشباب ونادي العين عيد محمد الحمادي (19 عاماً) اللعب في الهجوم إلى جانب خط الوسط، ويتميز بقدرات فنية عالية، لكنه بحاجة إلى مزيد من الخبرات والتجارب حتى يصقل موهبته الكروية المميزة.

أما لاعب منتخب الشباب ونادي العين حازم محمد (19 عاماً) الموجود منذ فترة في صفوف المنتخب الأول، فيعد من العناصر المميزة في صفوفه، بعدما تم اختياره من قبل المدرب البرتغالي باولو بينتو، ويتمتع بمواصفات فنية عالية تؤهله لأن يصبح أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية في المستقبل القريب.

خالد عبيد: زمن جيل عموري كان عدد الأجانب في الدوري 3 فقط

قال مدير فريق النصر السابق والمحلل الفني خالد عبيد، إن الثلاثي حازم محمد ومحمد المنصوري وعيد الحمادي هم بالفعل لاعبون مميزون، إلا أن المشوار لايزال أمامهم طويلاً.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «لا أتمنى أن يكون تألق هؤلاء اللاعبين في مرحلة عمرية محددة مع المنتخبات ثم تأفل نجوميتهم بعد ذلك مع أنديتهم في حال لم يجدوا الفرصة الكافية للعب في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المقيمين والأجانب».

وأضاف: «من الضروري أن يجد هؤلاء اللاعبون وغيرهم من العناصر الشابة المميزة فرصتهم في اللعب مع أنديتهم».

وأكمل: «هناك أسماء كثيرة تألقت أيضاً من الجيل السابق إلى جانب عموري وخليل ومبخوت، مثل ذياب عوانة وحبوش صالح ومحمد فوزي، وصعدت إلى النجومية من منتخبات الشباب في عهد المدرب الوطني مهدي علي».

واختتم: «في زمن ذلك الجيل كان عدد اللاعبين الأجانب في الدوري ثلاثة فقط ولم يكن وقتها لاعبون مقيمون».

. المنصوري تصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد أربعة أهداف.

. منتخب الشباب حقق المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم.