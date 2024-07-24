شبانة: أين مبادئ وأخلاق بيراميدز التي يتحدثون عنها؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه على مدار سنة كاملة ونادي بيراميدز يدعي المظلومية، في ظل افتقاد الروح الرياضية في المنافسة بشكل واضح وظهر ذلك واضحًا في لقاء الأهلي ببطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن مسئولي القلعة الحمراء حذروا لاعبيهم من الخروج عن النص مهما كانت أحداث أو نتيجة اللقاء، وهددوا بتوقيع عقوبات ضد أي لاعب سوف يتجاوز في اللقاء.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "لاعبي الأهلي ظلوا في الملعب يحتفلون مع جماهيرهم، وقرروا الدخول لغرف الملابس بعد نصف ساعة من نهاية المباراة، ورغم ذلك تعرض اللاعبين لاعتداءات بالقاء الزجاجات".

وأضاف: "الأهلي قرر تقديم شكوى رسمية موثقة بالصور والفيديوهات، منها تجاوز مروان حمدي لاعب بيراميدز، والاعتداء على حسين الشحات لاعب الأهلي أثناء سقوطه على الأرض والهجوم ضده من زلاكة وأحمد الشناوي والشيبي، وكذلك تصرفات الظهير الأيمن المغربي الشيبي والالفاظ الخارجة ضد الجمهور، وكذلك ما نشر على الحسابات الرسمية مثل محمود دونجا واتهامه لحكم المباراة بالرشوة، وكذلك اتهامات إداري بيراميدز أحمد زاهر للمسئولين".

وواصل: "هاني سعيد يقول أن هناك اخلاقيات ومبادئ تحكم نادي بيراميدز، وهي كلام "إنشاء"، والواضح أن هناك حالة انفلات داخل النادي، وهم أصبحوا يشعرون بالخطر بعد طوفان جماهير النادي الأهلي، وقالوا أنهم يحترمون الجماهير التي قام برفع أسعار التذاكر لهم".

وأكمل: "بيراميدز طول الوقت يطالب الاخلاق ولا يجوز ما حدث من حسين الشحات ضد الشيبي، ولكن الشيبي حاول تدمير لاعب الأهلي وانهاء مسيرته كرويًا، كنت أتمنى من جميع اللاعبين ترك الشيبي لمعرفة ماذا سيفعل هل سيقوم بالاعتداء على حسين الشحات أم ماذا؟ ألوم على اللاعبين الامساك به.. كانوا عليهم تركه تمامًا لنرى ماذا سيفعل؟".

وتابع: "رمضان صبحي لاعب محترم وتربية النادي الأهلي رغم الغضب منه لكنه تصرف بشكل محترم، ولا يليق ما حدث من أحمد الشناوي حارس بيراميدز مطلقًا الذي توجه للشحات للاعتداء عليه وكذلك محمود زلاكة، والأهلي قدم شكوى ضدهم أيضا".

وزاد: "الشيبي اتخذ نهج معين ولجأ للقضاء رغم الاعتراض على الجميع، لكنه حصل على حكم قضائي في النهاية، وبالتالي كان عليه ألا يدخل في تلك الأزمة مطلقًا، ثم لقطات آخرى يظهر فيها مروان حمدي مهاجم بيراميدز وهو يسب جماهير الأهلي بلفظ خارج".

أتم: "مصور الفيديو الخاص بمروان حمدي يستحق الإشادة، وأشكر الزميل الصحفي "يستحق تعظيم سلام" لقد أدى دوره المهني بعدما أظهر الوجه الحقيقي لمروان حمدي، وهناك أحد الأشخاص يحاول منعه من التصوير".