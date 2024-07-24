وزير الرياضة السعودي: لدينا الفرص لكتابة التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن المملكة لديها جميع الفرص لكتابة التاريخ، وذلك بعد استضافة دورة الألعاب الأولمبية للألعاب الإلكترونية للمرة الأولى.



وتحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حيث قال: “بالتأكيد، هذا حدث بفضل رؤية 2030 التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي”.

وتابع: "تتمتع الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بالفعل بماضي غني وحاضر مثير ومستقبل واعد".

وتابع: "التزامنا بالرياضات الإلكترونية هو ببساطة انعكاس للعالم الذي يعيش فيه شبابنا، والآن لدينا جميعًا الفرصة لكتابة تاريخ أولمبي جديد معًا، إنها فرصة لإلهام أحلام جديدة وطموحات جديدة لملايين الرياضيين حول العالم".

وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قد قدم هذا الاقتراح بإنشاء أولمبياد للألعاب الإلكترونية، حيث أيدت الدورة الـ 142 للجنة الأولمبية الدولية في باريس الاقتراح المقدم بالإجماع.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أبرمت شراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية في السعودية لمدة 12 عامًا.