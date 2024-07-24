الزمالك يستقر على رفع عقد جوزيه جوميز

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مسئولو نادي الزمالك على رفع عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، إلى 65 ألف دولار شهريا بعدما كان يتقاضى 50 ألف دولار في الشهر، وجاء قرار الإدارة لثقتها في المدرب ، ورغم الانتقادات التي يتعرض لها في الوقت الحالي بسبب تذبذب النتائج لكن إدارة الزمالك تضع ثقة كبيرة عليه.

وجاءت بنود عقد جوميز الجديد مع الزمالك بحصوله على 65 ألف دولار شهريا إلى جانب وجود شرط جزائي بقيمة شهرين له مع الفريق بعدما كان عقده في بادئ الأمر لا ينص على أي شروط جزائية مع الفريق.

وتم تفعيل عقد جوميز مع الزمالك بشكل مباشر بعد نهاية الكونفيدرالية الإفريقية ليستمر مع الفريق لمدة موسم آخر بشكل نهائي.

من ناحية أخرى، وضعت إدارة الزمالك أولوية لسداد مستحقات اللاعبين فى الفترة الحالية، قبل أن يتم سداد مستحقات مساعدى مديره الفنى البرتغالى السابق فيريرا التى تصل إلى قرابة 150 ألف دولار، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد بصورة نهائية.

تأتى مستحقات اللاعب السنغالى إبراهيما نداى على رأس أولويات الإدارة، خاصة أن اللاعب لم يتقاض أى راتب خلال الموسم الحالى، لتصل مستحقاته إلى مليون دولار حتى الآن، وهو ما دفعه لطلب الرحيل، وتهديده باللجوء إلى الاتحاد الدولى «فيفا» لشكوى النادى فى حالة عدم حصوله على مستحقاته.

وتحاول إدارة النادى التوصل إلى اتفاق مع وكيل اللاعب لجدولة المستحقات، حتى يتم غلق الأزمة قبل وصول الأمر إلى «فيفا» والدخول فى مشاكل مالية جديدة.