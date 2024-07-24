موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والدومينيكان بأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي لقص شريط مبارياته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم باريس 2024، وذلك بمواجهة جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من دور المجموعات، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب جمهورية الدومينيكان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024.

وتقام المباراة على ملعب لا بوجوار – لويس فونتينو الخاص بفريق نانت، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

قائمة منتخب مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء – علي الجابري، محمد سيحا.

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عمر فايد، كريم الدبيس، أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: محمود صابر – محمد شحاتة – أحمد نبيل “كوكا” – محمد النني – أحمد عاطف – مصطفى سعد – إبراهيم عادل – زياد كمال – أحمد مصطفى “زيزو” – كريم محمد.



خط الهجوم: أسامة فيصل – بلال مظهر.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء منتخبنا الوطني الأولمبي ومنتخب جمهورية الدومينيكان مساء غدًا الأربعاء.

حكام مباراة المنتخب الأولمبي والدومينيكان

حكم ساحة: اليابانية يوشيمي ياماشيتا.

حكم مساعد 1: اليابانية ماكاتو بونزو.

حكم مساعد 2: اليابانية ناومي تيشيروجي.

حكم رابعة: أوديت هاميلتون من جامايكا.

حكم تقنية فيديو: التايلاندي سيفاكورن بو أودوم.

حكم مساعد تقنية فيديو: الأرجنتيني هيكتور باليتا.