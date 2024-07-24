إينو: من يُعادي جماهير الأهلي خاسر.. وبيراميدز لن يأخذ مكان الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد معتز إينو نجم الأهلي السابق، أن من يُعادي النادي الأهلي "خاسر" لا محالة، مبديًا استيائه من تصرفات مسئولي إدارة بيراميدز خلال الفترة الماضية، وإثارة الجماهير الأهلاوية ورفع اسعار التذاكر.

وقال إينو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أهنئ جماهير الأهلي (اللاعب رقم 1) وهم ساندوا الفريق بقوة، وبيراميدز يمتلك لاعبين مميزين، ولكن الأهلي دائمًا يلعب على البطولة، وعندما يتصدر المسابقة فمن الصعب أن يتراجع، مع الأهلي "صعب تغمض عينيك".

وأضاف: "هناك أمور صعب تحدث مع الفرق الكبرى، والأهلي كان لديه هدف واحد وهو الفوز بالـ6 نقاط في المباراتين، ولو بيراميدز واجه الأهلي كل أسبوع سيخسر أيضا، لأن البطولة تحتاج (النفس الطويل)، والأهلي يلعب فقط على البطولة، وبيراميدز يمتلك المال واللاعبين والجهاز الفني ويفتقد الشئ الأهم وهو الجمهور".

وواصل: "بيراميدز استعان بشباب صغير ومعهم الأكل والشرب، وفي النهاية كانوا يشجعون الأهلي، ما فعله مسئولي النادي السماوي كان قلة خبرة، وساهموا في إثارة الجماهير، واحذرهم من معاداة جمهور النادي الأهلي لأنهم خاسرين في النهاية، وأيضا قاموا بإرسال 5 مقاعد للمقصورة للأهلي فقط، هما قادمون إليك في بيتك، عليك استقبالهم بشكل محترم ومميز".

وزاد: "الزمالك نادي كبير ولديه شخصية، سيظل الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية مع احترامي لـ بيراميدز، الامكانيات والفلوس واللاعبين موجودة لديهم، والزمالك نادٍ كبير ويمتلك جماهيرية كبيرة أيضا، ولن يستطيعوا أن يأخذوا مكان نادي الزمالك الذي مر بظروف صعبة وسيعود بشكل قوي، وجمهور الزمالك لن يقبل باستمرار التراجع في الموسم القادم".

وأردف: "بطولة الدوري تحتاج (النفس الطويل).. وغزل المحلة تصدر المسابقة وفي الموسم التالي هبط للدرجة الثانية".

واستطرد: "الأهلي حسم الدوري بنسبة لا تقل عن 80%.. ومواجهتي المصري وسيراميكا صعبة، والبطولة لا زالت في الملعب، وانا متفق مع تصريحات مارسيل كولر، ورغم صعوبة بعض المباريات، لكن ميزة الأهلي أنه سيخوض المواجهات المقبلة على أنها نهائي بطولة".

وأتم: "الأهلي قرب بنسبة كبيرة من بطولة الدوري المصري، لكنه يحتاج للتركيز في المباراتين القادمتين واللعب بنفس الأداء والروح العالية".