أزمة دفاعية في الزمالك قبل لقاء بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك يعاني من أزمة دفاعية قبل مواجهة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الأبيض.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"

سيفتقد الزمالك لخدمات حمزة المثلوثي بسبب الايقاف علاوة على محمود حمدي الونش المصاب وحسام عبد المجيد المتواجد مع المنتخب الأوليمبي في باريس".

وأضاف:"يفاضل الجهاز الفني بين الثنائي مصطفى الزناري والمدافع الشاب أحمد رفاعي للتواجد بجانب أحمد مجدي الذي حجز مقعده في التشكيلة الأساسية للأبيض".

وأوضح أن الجهاز الفني يخشى من قلة خبرة الثنائي أحمد مجدي واحمد رفاعي بجانب عدم جاهزية مصطفى الزناري فنيا في ظل عودته مؤخرا من الاصابة.