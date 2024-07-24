شبانة: الشيبي أسوأ محترف في تاريخ مصر "اخلاقياً".

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة غضبه واستيائه الشديد من تصرفات محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز خلال لقاء الأهلي، وكذلك عدد من اللاعبين خلال الـ90 دقيقة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمد الشيبي قام بمغادرة الملعب قبل نهاية السلام الوطني لمنع مصافحة لاعبي الأهلي، والسؤال هنا هل كان بيراميدز نادي المبادئ والقيم موافق على أن يترك اللاعب المغربي الملعب في هذه اللحظات وقبل السلام الوطني لمصر؟!.. كما شاهدنا لقطات بين اكرامي ومصطفى فتحي الذي خرج من الملعب وتشاجر مع حارس الفريق، كما أن مصطفى رفض مصافحة المدرب.. هل هذه هي أخلاق بيراميدز التي يتحدث عنها هاني سعيد، وطول المباراة خروج عن النص، وقبل المباراة".

وأضاف: "بيراميدز استعان بجماهير وحصلوا على أموال ووجبات ورغم ذلك قاموا بتشجيع النادي الأهلي .. (يا فلوسك يا سالم يا شامسي)، والجمهور هتف أيضا ضد ممدوح عيد، تخيلوا أن نادي يستعين بجمهور بالفلوس، وفي النهاية الجمهور يشجع النادي الآخر.. ما حدث كان أمر مضحك للغاية، وأنا عاشق للجمهور وجمهور الأهلي بالنسبة لهم النادي كل الحياة.. لا يمكن مقارنة الأندية الشعبية بفرق المؤسسات، الأهلي لو فاز هناك 200 مليون شخص على مستوى العالم يفرح بانتصاره".

وتابع: "بيراميدز اصدر بيان رسمي من أجل الاعلان عن معاقبة اللاعبين، كذلك مروان حمدي اعتذر لجماهير الأهلي، ولم أكن أتخيل ما كتبه دونجا، كنت أتخيل أنه لاعب متزن، لم أسمع صوته وهو لاعب في الزمالك، لكنه خرج ليكتب تصريحات يتهم الحكم بالرشوة، ما كتبه أمر غريب ولا يليق مطلقًا، ومروان حمدي سبق وقام بسب جمهور المصري، وقام بتكرار فعلته بالإساءة لجمهور الأهلي".

وأوضح: "دونجا تشاجر مع جمهور الأهلي وكذلك كريم حافظ وقاموا بالقاء الزجاجات عليهم، بالإضافة لتوجيه السباب والشتائم لهم، لم اسمع صوت لـ كريم حافظ أو دونجا إلا في منظومة بيراميدز.. وإدارة هذا النادي وتصرفات لاعبيه داخل الملعب هم وراء شحن جمهور الأهلي".

وأكد: "محمد الشيبي من أسوأ المحترفين في تاريخ من الناحية الاخلاقية، وحاول تصوير أن هناك حالة تربص وعنصرية ضده، كل المغاربة بنشرقي والكرتي حظوا بحب واحترام، وحتى في تلك الاحداث لم نشعر بـ وليد الكرتي حتى مع الغاء ركلة الجزاء لم يعترض، وهو محل تقدير الجمهور المصري، وبدر بانون ووليد آزارو وحاليا رضا سليم من المغرب ولعبوا في مصر كانوا (فوق الدماغ).. بلاش تعيش الدور يا شيبي، وأسطورة الأهلي حاليا هو علي معلول لاعب تونسي، بلاش تضحك على المغاربة يا شيبي، هل وليد الركراكي سيقبل ذلك".

وأشار: "الشيبي أصبح عنصر يؤثر على مسيرة بيراميدز سلبًا، ورحيله مؤكد، إلا إذا كان هناك رغبة في الاستمرار في سياسة "الكيد"، ولو أحضرت تاريخ الشيبي ستعرفون أنه من أسوأ المحترفين في تاريخ مصر، لا أريد تحويل الموضوع لهذا الأمر، حتى في لقاءات الأهلي دائما يفتعل الأزمات".

شبانة يوجه رسالة نارية لسالم الشامسي مالك بيراميدز

وأضاف: "رسالتي لـ سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، هل هذه بيئة تفرز بطل؟!، بالتأكيد مستحيل، فهؤلاء يخلقون عداوة رياضية وليس منافسة شريفة، وهناك فارق واضح في لقطة حسين الشحات ووسام أبوعلي وتدخله لحماية زميله، بينما في الجانب الآخر هناك خناقة بين مصطفى فتحي وشريف إكرامي، هذه اللقطات تظهر الروح الجيدة في الأهلي والمشاحنات والصدامات في بيراميدز".

وزاد: "هل ما يحدث من بيراميدز فعلا استثمار، ويريدون فعلا نتائج وبطولات، أم أنه نادي من ضمن أندية وميزانيات آخرى، لا يمكن السكوت أكثر من ذلك، لو ملاك الاماراتيين يريدون الاستمرار في ذلك "الله يسهلكم"، قد يكون هناك أهداف آخرى وشراكات مع أندية آخرى في قارات آخرى".

وأتم: "أقول لممدوح عيد، أنت جربت السكك الآخرة والأمور الصغيرة، انت اكتسبت شهرة كان لا يمكن تنعم بها إلا بهذه الطريقة، ولكن الشهرة يكون لها مكان عندما يوازيها التقدير والاحترام، لابد من اعادة حساباتك، الأهلي قرر اللجوء للجان المختصة بعكس ما فعلت ورفع قضية في القضاء المدني، هذا هو الفارق بينك وبين الأهلي، مع ان احداث الأمس فيها العديد من الأمور تجعل الأهلي يلجأ للقضاء، لكن النادي الأحمر قرر اللجوء لاتحاد الكرة ولجانه، ولن يلجأ الأهلي للقضاء المدني لأنه نادي (مش بوشين)".