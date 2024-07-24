الليلة.. المنتخب الأولمبي يحمل آمال المصريين أمام الدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - الجماهير المصرية، على موعد من آمال دولية، لتحقيق ميدالية ذهبية، وذلك عندما تنطلق منافسات نهائيات كرة القدم الأولمبية، بمباراة مرتقبة بين فراعنة مصر ضد منتخب جمهورية الدومينيكان، في إطار الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً منتخبا أوزبكستان وإسبانيا.



تقام المواجهة المنتظرة، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "لا البوجوار"، بمدينة نانت الفرنسية، وسط حضور متوقع يتجاوز الـ 38 ألف مشجع.

لاعبو المنتخب الأوليمبي المصري، بقيادة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى، فى سباق قوي لدخول التشكيل الأساسي أمام جمهورية الدومينيكان، خاصة إنها أول إنطلاقة في أولمبياد باريس 2024.

ويتطلع المنتخب المصري، الذي أبهر أفريقيا فى البطولة القارية المؤهلة للأولمبياد، إلى تقديم عروضا أقوى فى المحفل الأوليمبي الكبير، وهو ما ظهر من روح وجدية وحماس فى تدريبات الفراعنة الأوليمبي استعدادا لضربة البداية.

وقبل ساعات من اللقاء المرتقب، سيطر الحماس والإصرار والجدية على اللاعبين، ووضحت الروح القتالية على أدائهم وارتفاع نسبة التركيز فى تنفيذ توجيهات المدير الفني البرازيلي، الذي اختار أبرز 22 لاعباً من المحروسة، وهو ما يجعل الجمهور المصري، يحلم كثيراً في المضي قدماً في المحفل الكبير بعاصمة النور باريس.

يقود كتيبة الفراعنة، الثنائي الدولى محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي، ونجم الزمالك والاعب الأغلى في الدوري المصري أحمد سيد زيزو، صاحب الأداء المتميز مع القلعة البيضاء.

المنتخب الأوليمبي دخل أجواء الأولمبياد بكل قوة، وأدى تدريبات، أذهلت جمهور نادي نانت الفرنسي، الذي حضر جزء من الاستعدادات المصرية، خاصة ان "نانت" المحترف فى صفوفه النجم المصري والمهاجم الدولي مصطفى محمد، والذي كان قريباً من الانضمام إلى المنتخب الاولمبي، لولا الإصابة التي لحقت به.