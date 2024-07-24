السعودية تنجح في استضافة أولمبياد الألعاب الرياضية 2025

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت المملكة العربية السعودية في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الإلكتروني 2025.



جاء ذلك بعدما قررت اللجنة الأولمبية الدولية إنشاء ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية خلال العام المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق أول نسخة من هذه الأولمبياد في المملكة العربية السعودية، بعدما نجحت في الحصول على شرف استضافة الدورة الأولى منها.

وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قد قدم هذا الاقتراح بإنشاء أولمبياد للألعاب الإلكترونية، حيث أيدت الدورة الـ 142 للجنة الأولمبية الدولية في باريس الاقتراح المقدم بالإجماع.

ومن المنتظر انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الجمعة المقبل، والتي يترقبها العالم كله.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أبرمت شراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية في السعودية لمدة 12 عامًا.