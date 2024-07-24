الزمالك يقرر التجديد لزيزو بعد الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الزمالك تجاه رحيل أحمد سيد زيزو جناح الأبيض خلال الميركاتو الصيفي القادم.



وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن الزمالك لن يوافق على رحيل اللاعب تحت أي إغراءات مادية ولا سيما وأنه أحد أهم عناصر الأبيض التي يعول عليها الفريق والجماهير الكثير.

وأوضح أن مجلس الادارة قرر بدء مفاوضات قوية مع اللاعب بعد عودته من باريس والمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في الاولمبياد لحسم ملف تجديده مع القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن الزمالك سيمدد عقد اللاعب لمدة موسمين آضافيين بخلاف الموسم المقبل، للاحتفاظ بخدماته لمدة 3 سنوات قادمة