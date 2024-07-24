وكيل يحيى عطيه الله يكشف تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك لضم اللاعب

ياسر رشاد - القاهرة -

قال محسن المعادي وكيل أعمال اللاعب يحيى عطية الله ، ان اللاعب يمتلك عروض مصريه لضم يحيى عطيه الله بجانب عروض أوروبيه ولكن القرار في يد النادي الروسي.

وأضاف المعادي في تصريحات لملعب الشمس مع الإعلامي مجدي عبد الغني:

تلقينا محادثات من النادي الأهلي لضم يحيى عطيه الله، ولا اعلم العرض المالي للأهلي، ولدينا اجتماع غدا لحسم مصير يحيى عطيه الله

وتابع: وكل يوم نتلقى اتصالات من أنديه أوروبيه، واسم الأهلي غني عن التعريف ولنا الشرف التعاون مع الأهلي

وواصل: هناك ٣ فرق كبيره يتنافسون على ضم يحيى عطيه الله بجانب الأهلي والزمالك ينافس الأهلي على ضم اللاعب وبيراميدز ليس من بينهم، وهناك عروض سعوديه وروسيه ورواتب مغريه لضم اللاعب، والعرض الأنسب للنادي الروسي سيتم الموافقه عليه، ونحن صغار كنا نشجع الأهلي ونعلم كل كبيره وصغيره عنه