قوة "الوسط" سلاح المنتخب الأولمبي أمام الدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - وضع البرازيلي روجيرو ميكالي، عدة خيارات وخطط بديلة، لمواجهة منتخب جمهورية الدومينيكان، معتمداً على قوة خط الوسط، بقيادة الثلاثي الكبير، محمد النني وأحمد زيزو وإبراهيم عادل.



ويعول ميكالي على النني، كونه عنصرا مميزا في وسط الملعب لقيادة اللاعبين الأصغر سنا، خاصة إنه اندمج سريعا وقدم مستويات قوية مع باقي اللاعبين.

ووقع الاختيار منذ البداية على نجم وسط جانرز البريميرليج، لما يتمتع به من خبرات دولية وإنجليزية، فضلاً عن إنه يتحلى بالهدوء داخل المستطيل الأخضر، وهي ميزة فريدة لتقديم أفضل أداء دون ضغوطات.

ويراهن الجهاز الفني، على اختياره لمحمد النني، الذي يحافظ دائمًا على مردوده البدني، كما إنه أحد أهم عناصر الجيل الذي صعد لمونديال كأس العالم 2018 وصعد مرتين لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وما يميز المنتخب الأولمبي، إنه مستقر فنيًا منذ فترة مع مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تعول عليه الجماهير المصرية، في أولمبياد باريس، خاصة ان المدرب البرازيلي، صاحب عقلية متميزة وروح قيادية.

