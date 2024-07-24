تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع عمر الساعي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يقود مفاوضات ضم عمر الساعي لاعب النادي الإسماعيلي، وتم عرض 20 مليون جنيه بشكل رسمي لضمه، خصوصا بعد رحيل أليو ديانج لنادي الخلود السعودي، مع إمكانية انتقال بعض لاعبي الفريق الاحمر إلى الدراويش، مثل محمود متولي وكريم نيدفيد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان من المفترض أن ديانج سيكمل مسيرته مع الأهلي لنهاية الشهر الجاري ومن ثم الانتقال لنادي الخليج السعودي في مطلع أغسطس، حيث سيتواجد في مباراتي المصري وسيراميكا".

وأضاف: "إليكسندر ميندي من ضمن المهاجمين المرشحين للانتقال للأهلي، وكان يلعب في فريق كاين الفرنسي، وهو من ضمن الاهتمامات.. وتم ترشيحه للجنة التخطيط، وإدارة النادي تكثف جهودها للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن يوم السبت المقبل سوف يتم عقد جلسة بين أمير توفيق مدير التعاقدات وبيرسي تاو، من أجل تحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل. وهناك حالة قلق بسبب تزايد إصابات اللاعب.