رئيس الأولمبية الدولية يعلق على استضافة السعودية أولمبياد الألعاب الإلكترونية

ياسر رشاد - القاهرة - علق توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على استضافة المملكة العربية السعودية لدورة الألعاب الإلكترونية لأول مرة خلال العام المقبل 2025.



وتحدث رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، حيث قال: "بالتأكيد، هذه حقًا حقبة جديدة للجنة الأولمبية الدولية، ومع تأكيد جلسة اللجنة الأولمبية الدولية على إنشاء ألعاب الرياضات الإلكترونية الأولمبية، فنحن بصدد مواكبة وتيرة الثورة الرقمية".

وتابع: "هذه الدورة ستجلب الخير للمملكة العربية السعودية وأيضًا ستكون هناك خبرة كبيرة، إن لم تكن فريدة".

وأضاف: "في مجال الرياضات الإلكترونية إلى هذا المشروع، وترتكز هذه الشراكة على الميثاق الأولمبي والقيم الأولمبية".

وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قد قدم هذا الاقتراح بإنشاء أولمبياد للألعاب الإلكترونية، حيث أيدت الدورة الـ 142 للجنة الأولمبية الدولية في باريس الاقتراح المقدم بالإجماع.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أبرمت شراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية في السعودية لمدة 12 عامًا.

