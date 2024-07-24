ريال مدريد يحقق إرادات تاريخية موسم 2023-2024

أعلن نادي ريال مدريد إنه أصبح أول نادٍ لكرة القدم في التاريخ تتجاوز إيراداته مليار يورو خلال موسم واحد، بعدما كشف عن حسابات السنة المالية 2023-2024.

وقال النادي في بيان له أن الدخل التشغيلي للسنة المالية لعام 2023-2024 بلغ 1,073 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 230 مليون يورو (27%) مقارنة بالسنة التي سبقتها 2022-23.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره موقع الملكي: “لقد حقق نادي ريال مدريد أرباحًا تقدر قيمتها 16 مليون يورو في السنة المالية 2023-24”.

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وواصل:” ونتيجة لذلك الأرباح قام النادي بزيادة قيمة صافي ثروته عامًا بعد عام حتى وصلت إلى قيمة 574 مليون يورو اعتبارًا من 30 يونيو 2024″.

وتابع:” وبهذا الرقم القياسي الاقتصادي الجديد لنادي ريال مدريد أصبح بتربع على عرش الأندية في أوروبا والعالم، ويعتبر استكمالاً للنجاح الرياضي الذي حققه النادي تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز”.

يذكر أن ريال مدريد قد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، وتوج أيضًا ببطولة الدوري الإسباني لذات الموسم.