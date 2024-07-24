الكشف عن عقوبات الشيبي ومروان حمدي بعد مباراة الاهلي وبيراميدز

كشفت تقارير صحفية عن العقوبات التي سيتعرض لها ثنائي نادي بيراميدز محمد الشيبي ومروان حمدي بعد طرد الأول وإساءة الثاني لـ جماهير الأحمر.

وكان قد تمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز الإثنين الماضي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ على قناة النهار :” مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، معرض للإيقاف 6 مباريات وأيضًا سيغرم ماليًا”.

وتابع:”مروان حمدي حال إدانته من لجنة الانضباط وقد يكون هناك إيقاف 6 مباريات بسبب الفيديو الخاص به عقب المباراة وهو يسىء لجماهير الأحمر”.

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واختتم:” بينما محمد الشيبي سيكون معرض للإيقاف إلى مباراتين بسبب الطرد الذي تعرض له وقد يتم زيادتها مباراة أو اثنين حسب تقرير المباراة الذي أدانه بشدة”.

وكان قد تعرض محمد الشيبي للطرد في الدقيقة 80 خلال المباراة بعد أن تدخل بشكل قوي ضد حسين الشحات لاعب الاهلي.