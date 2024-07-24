واقعة اعتداء أحمد الشناوي على حسين الشحات.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر واقعة اعتداء حارس مرمى فريق بيراميدز على لاعب النادي الاهلي حسين الشحات، أول أمس الأثنين.

وكان قد تمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز الإثنين الماضي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وكان قد تعرض محمد الشيبي للطرد في الدقيقة 80 خلال المباراة بعد أن تدخل بشكل قوي ضد حسين الشحات لاعب الاهلي.

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وشهدت المباراة بعد طرد الشيبي واقعة اعتداء حارس مرمى يبيراميدز أحمد الشناوي على حسين الشحات لاعب الاهلي.

وتنتظر رابطة الأندية تقرير حكم مباراة بيراميدز ضد الاهلي من أجل إعلان العقوبات على الفريقان.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 دقيقة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.