رسميًا.. اتحاد العاصمة يتعاقد مع هدف الزمالك

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري تعاقده مع نجم مازيمبي الكونغولي جلودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار اتحاد العاصمة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعاقده مع الثنائي الكونغولي كيفين مونديكو وجلودي ليكونزا قادمين من مازيمبي.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية أن إداراة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات مع نادي مازيمبي من أجل ضم اللاعب الكونغولي جلودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ووفقًا لـ موقع “نسمة سبورت” التونسي، فإن الكونغولي ليكونزا لاعب وسط فريق مازيمبي كان يقترب من الانتقال إلى نادي الإفريقي التونسي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري أنهي منافسات الموسم المنصرم من الدوري الجزائري في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن مولودية الجزائر المتوج باللقب.