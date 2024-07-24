رد فعل الاهلي بعد اعتذار نجم بيراميدز

كشفت مصادر عن رد فعل إدارة النادي الاهلي بعد اعتذار مروان حمدي لاعب فريق بيراميدز بعد أحداث المباراة الأخيرة بين الفريقين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بهدف دون مقابل في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز أول أمس الإثنين.

وظهر مروان حمدي لاعب بيراميدز في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مباراة الاهلي وهو يقوم بسب جماهير القلعة الحمراء.

وقررت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب التقدم بشكوى ضد كل من أساء إلى جماهير الفريق خلال مباراة بيراميدز لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية.

وأكدت مصادر أن إدارة الاهلي رفضت اعتذار مروان حمدي بعد الفيديو المسئ لجمهور النادي، حيث شددت أن على أنها ستتعامل بالقانون واللوائح مثلما رفض مسئولي بيراميدز اعتذار حسين الشحات لـ محمد الشيبي وقاموا بتصعيد الأمر للقضاء ورفضوا كافة الدعوات لحل القضية بشكل ودي.