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تقرير حكم مباراة الاهلي وبيراميدز يدين الشيبي وجماهير الأحمر.. إعلامي يكشف التفاصيل

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حسين الشحات ومحمد الشيبي - الأهلي - بيراميدز

حسين الشحات ومحمد الشيبي - الأهلي - بيراميدز

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل تقرير ناصر فراج مراقب المباراة التي جمعت بين بيراميدز والاهلي ضمن منافسات بطولة الممتاز.

وكان بيراميدز قد استضاف نظيره الاهلي في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

وأكد هشام في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني أن المراقب دون عدة نقاط والتي أدان خلالها محمد الشيبي لاعب بيراميدز والذي تعرض للطرد، بالإضافة إلى إدانة جماهير الاهلي.

وجاء في تقرير المراقب التالي:

1- تسجيل كل ما صدر من اللاعبين ومحمد الشيبي عقب طرده خلال المباراة، حيث أدان الشيبي بقوة بسبب ما قام به.

2- الاعتراض من دكة بيراميدز بقوة بعكس دكة الاهلي.

3- استفزازات محمد الشيبي للجماهير.

4- إلقاء الجماهير للزجاجات من جانب جماهير الاهلي.

5- التقرير لم يشر إلى وجود خناقة في الممر، حيث لم يتواجد في الحدث بسبب انتظاره وسام أبو علي مهاجم الاهلي لمنحه جائزة رجل المباراة.

6- التقرير لم يشمل وجود أي فعل فاضح من محمد الشيبي خلال المباراة، لأن المراقب لم يرى اللقطة المنتشرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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