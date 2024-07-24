كسر في الذراع واستغناء الاتحاد عنه.. كيف كانت مسيرة مروان عطية قبل الانضمام للأهلي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تألق مروان عطية في مباراة فوز الأهلي على بيراميدز التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 بالدوري المصري الممتاز.

ولفت مروان الأنظار قبل انضمامه للأهلي بفترة قصيرة، لكن لا يعرف الجمهور الكثير عنه، وكيف بدأ مسيرته الكروية.

كيف كانت مسيرة مروان عطية قبل الانضمام للأهلي؟

ولد مروان عطية في شهر أغسطس 1998 "26 عاما" في كفر الدوار بالبحيرة.

وروى مروان من قبل إنه حاول الانضمام لناشئي الأهلي والزمالك وإنبي ولكنه لم يوفق، ليحاول مع المقاولون وكاد أن ينتقل لذئاب الجبل ولكن بعد المسافة وظروف الدراسة أجبرته على البحث في الأندية القريبة منه.

وخاض مروان اختبارات الاتحاد السكندري وهو في سن الـ 11 من عمره ونجح ليخوض تجربته الجديدة.

وبعد عامين فقط، تعرض مروان إلى إصابة بكسر في ذراعه، ليقرر نادي الاتحاد الاستغناء عنه، لينضم إلى نادي المعمورة الذي ضمه عن طريق مدرب يدعى "بطاطا الكوتش" .

وقال مروان أن عودته للاتحاد السكندري مرة أخرى كانت بعد تسجيل هدفين مع المعمورة في مرمى الفريق السكندري.

وعقب عودته، تدرج مروان في الفئات العمرية للاتحاد، وتم تصعيده لأول مرة للفريق الأول مع طلعت يوسف المدير الفني الأسبق للاتحاد.

ومع رحيل المدربين وتولي آخرين، بقى مروان عطية قطعة أساسية في خط وسط الاتحاد السكندري، ليفاوضه كبار الأندية المصرية.

وفي عام 2022 فضّل مروان الانتقال للأهلي ورفض عرض الزمالك، ليحقق 8 ألقاب مع المارد الأحمر حتى الآن (2 كأس مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 كأس سوبر مصري، ولقب دوري عام).

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