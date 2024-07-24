مصر في أولمبياد باريس.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الأربعاء، حيث تقام جميع مباريات الدور الأول من المجموعات "8 مباريات".

ويفتتح منتخب مصر الأوليمبي مبارياته في المجموعة الثالثة التي تضم كل من، إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الأرجنتين ضد المغرب - 4 عصرا - beIN SPORTS 1

إسبانيا ضد أوزبكستان - 4 عصرا - beIN SPORTS 2

مصر ضد الدومينيكان - 6 مساء - beIN SPORTS 1

غينيا ضد نيوزيلندا - 6 مساء - beIN SPORTS 2

العراق ضد أوكرانيا - 8 مساء - beIN SPORTS 1

اليابان ضد باراجواي - 8 مساء - beIN SPORTS 4

فرنسا ضد أمريكا - 10 مساء - beIN SPORTS 2

مالي ضد إسرائيل - 10 مساء - beIN SPORTS 2 EN

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