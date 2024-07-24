ملف رياضة الخليج 365.. مذكرة الأهلي.. بيان بيراميدز.. واعتذار مروان حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها مذكرة الأهلي بشأن أحداث مباراة بيراميدز، وبيان بيراميدز، واعتذار مروان حمدي لجماهير الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

"مذكرة للجان المعنية".. بيان عاجل من الأهلي بشأن تجاوزات مباراة بيراميدز

تقدم النادي الأهلي بمذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة بخصوص أحداث مباراة بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رغم السباب بالأمهات والآباء".. بيراميدز يعلن معاقبة لاعبيه المخطئين في مباراة الأهلي

أعلن نادي بيراميدز معاقبة لاعبيه المخطئين والذي بدر منهم تصرفات سيئة وغير رياضية في مباراة الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي عبر بيان رسمي

اعتذر لاعب بيراميدز، مروان حمدي، لجماهير النادي الأهلي عما بدر منه عقب لقاء أمس الإثنين، من سباب وإهانة. (على حد وصف النادي في بيان صدر، اليوم).. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"والدتي أشرف من أي كان".. أول تعليق للشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وجه المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، رسالة قوية، بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة الأهلي أمس الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"من الصفع لـ الطرد".. ماذا حدث في الذكرى السنوية لأزمة الشحات والشيبي؟ (صور)

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس الإثنين 23 يوليو 2024، مفارقة غريبة، بمرور عام كامل على أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حط رجلك في بطنه ورشوة".. كيف علق لاعبو بيراميدز على الهزيمة من الأهلي؟

خسر نادي بيراميدز مباراته أمام الأهلي التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخطيب يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

وجه رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، رسالة خاصة لجماهير النادي عقب الفوز على بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيراميدز يكشف لـ "الخليج 365".. هل أصدر النادي بيانا بوقف مشروعه الرياضي في مصر؟

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بيان يفيد بوقف نادي بيراميدز استثماراته ومشروعه الرياضي في مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حكاية أول مباراة لمنتخب مصر في الأولمبياد (صور)

يفتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره في أولمبياد باريس 2024، غدا الأربعاء، بمواجهة الدومينيكان، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كسر في الذراع واستغناء الاتحاد عنه.. كيف كانت مسيرة مروان عطية قبل الانضمام للأهلي؟ (صور)

تألق مروان عطية في مباراة فوز الأهلي على بيراميدز التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 بالدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا