قبل حفل الزفاف.. من هي خطيبة مروان عطية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024، حفل زفاف مروان عطية لاعب الأهلي على سلمى صقر في أحد الفنادق بالقاهرة.

وكان قد أقام مروان حفل حنته يوم السبت الماضي في كفر الدوار بالبحيرة مسقط رأسه.

ودائما ما تنشر سلمى صقر صورا لها مع مروان عطية لاعب الأهلي، وتحرص على حضور المباريات المهمة للأهلي.

من هي خطيبة مروان عطية؟

- ولدت في مدينة الإسكندرية

- مواليد 2 فبراير 1999 "25 عاما"

- درست في ‏‎كلية اللغات والترجمة بالإسكندرية

- أعلنت خطبتها من مروان عطية 14 فبراير 2023

- لديها 195 ألف متابع على إنستجرام

- قبل حفل الحنة كان لديها 181 ألف متابع على إنستجرام

الجدير بالذكر أن مروان عطية شارك في فوز الأهلي على بيراميدز في اللقاء الذي أقيم أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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