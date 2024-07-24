ستوري نجوم كرة القدم.. زيزو ملتفا بعلم مصر.. ونجل مؤمن زكريا بقميص أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 15 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

وكتب أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "التريند الاسبوع ده كله خد الناس لقصة مباريات الدوري والخناقات واللاعب، وتراشق بين أطراف كبيرة والجو المفهوم وما قلته من قبل، يارب ميكونش يومين الناس هنتكلم في موضوع أحمد رفعت للتريند ويخلص ويتنسى مع المواقف، ربنا يرحمك يا رفعت ويغفر لك".

ونشر محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت، صورة نجله مع نجل مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، وهما يرتديان قميص رفعت.

واستمرت احتفالات لاعبو الأهلي بالفوز على بيراميدز، ونشر عبد المنعم صورته من المباراة، كذلك مصطفى شوبير الذي نشر صورته مع مدرب حراس المرمى وهما يحتفلان بعد لقاء أمس، فيما نشر لاعب الفريق الجديد يوسف أيمن صورته من تدريبات اليوم، في أول ظهور له.

ونشر مروان عطية صورته مع المغربي رضا سليم، من تدريبات الفريق اليوم، وكتب: "اسبريسو سينجل"، فيما نشر إمام عاشور صورته مع كهربا، أثناء الذهاب للتدريبات.

وشارك ياسر إبراهيم لاعب الأهلي متابعيه، مقطع فيديو من تدريبات اليوم، فيما نشر أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي هو الآخر مقطع فيديو له أثناء عملية التأهيل من الإصابة.

ويستمتع الإسباني لامين يامال بطل يورو 2024، بعطلته قبل انطلاق الموسم الجديد مع برشلونة، ونشر صورته على مركب وسط أحد البحار، فيما شارك لاعبو منتخب مصر الأولمبي محمود صابر وأحمد زيزو صورهم أثناء وجودهم في باريس قبل انطلاق الأولمبياد، وظهر زيزو ملتفا بعلم مصر.

وعلى الرغم من رحيل الفلسطيني ياسر حمد عن صفوف الزمالك، نشر صورته من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية وهو يرتدي شورت الزمالك، وعلق: "أنا قادم، تدريبات جيدة".