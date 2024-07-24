شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يناقش الحالات التحكيمية للفئات السنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم خلال الاجتماع مناقشة الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات الماضية، بما في ذلك شرح مفصل للملاحظات الفنية.
كما استعرض الاجتماع شرحا مفصلا عن لائحة البطولة في الأدوار النهائية، قبل أن يتم عرض بعض الحالات التحكيمية من مسابقات الفئات السنية للموسم الرياضي، ومشاركة الحكام في تحليل هذه الحالات وعرض قراراتهم التحكيمية بشأنها.
وتشارك لجنة الحكام في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاما المقامة في محافظة الطائف من 18 إلى 30 يوليو الجاري بـ32 طاقمًا تحكيميا لقيادة مباريات البطولة معدل أعمارهم من 20 إلى 25 عاما.
وتمثل هذه البطولة فرصة للحكام الواعدين لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك في مجال التحكيم من بينهم 7 حكام من أكاديمية الحكام، كما أن هذه الطواقم قادت مباريات في الدوري الممتاز لفئتي الشباب والناشئين.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع يناقش الحالات التحكيمية للفئات السنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.