أوسيمين يفكر في الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل جمهور الأهلي حملاته عبر منصة (X) تويتر سابقا، للمطالبة بتعاقد ناديهم مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وقد وصفوا تلك الصفقة بأنها الحلم والتي ستغير من حظوظ فريقهم في المنافسة على ألقاب الموسم القادم.

الأهلي تعاقد الصيف الماضي مع روبرتو فيرمينو لكنه لم يوفق ولم يظهر النجاح المطلوب، وقد طلب المدرب ماتياس يايسله رحيله هذا الصيف إلا أن النادي ما زال يواجه مشاكل في تسويقه أو فسخ عقده.

وارتبط النادي الغربي بالهداف النيجيري منذ نهاية الموسم الماضي، ولكن اللاعب كان يرفض تماما الانتقال إلى السعودية ويفضل البقاء في أوروبا، خاصة في ظل تلقيه عروضا مغرية من تشيلسي وباريس سان جيرمان، والأخير تحديدا كان الأكثر جدية وقد قدم عروضا كثيرة لمحاولة ضمه لكن جميعها لم تقابل بالإيجاب عند نابولي.

الفريق الإيطالي كان واضحا وصريحا منذ البداية بأنه لن يتخلى عن أوسيمين سوى مقابل الشرط الجزائي في عقده والبالغ 130 مليون يورو، وقد أوضح فابريتسيو رومانو أمس، أن النادي الفرنسي رافض تماما لهذا الشرط ويود ضم اللاعب بقيمة أقل أو بإدراج لاعبين ضمن الصفقة، وهو الأمر المرفوض من النادي الإيطالي.

وأكد رومانو أن هذا الوضع جعل أوسيمين يفكر جديا بالانتقال إلى الدوري السعودي وقبول العرض المقدم من هناك، خاصة في ظل رغبته الهائلة بالرحيل عن جنوب إيطاليا، وكذلك رغبة المدرب أنتونيو كونتي بالتخلص منه والتعاقد مع روميلو لوكاكو.

هذا التطور الملفت في موقف أوسيمين من اللعب في دوري روشن بمثابة بشرى للأهلي، وهو الأكثر جدية في التعاقد مع اللاعب، لكن لن يكون سليما بالتأكيد استبعاد تدخل الهلال والنصر في الصفقة.

يذكر أن الأهلي يستعد في النمسا للدخول في غمار منافسات الموسم المقبل، حيث سينافس على 4 بطولات ستكون البداية في منتصف أغسطس المقبل، حين يواجه الهلال في نصف نهائي السوبر، ويسعى بكل قوة لتكون هذه الكأس هي العودة لبوابة البطولات.

ويخوض الأهلي عقب نهاية السوبر منافسات دوري روشن السعودي وكأس الملك والأهم المشاركة القارية في بطولة النخبة الآسيوية.