مدرب رومانيا: إسبانيا تستحق التتويج باليورو ومشاركتنا هي الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إدوارد يوردانيسكو المدير الفني لمنتخب رومانيا في أول ظهور له بعد المشاركة في يورو ٢٠٢٤ عبر زووم مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج "رقم 10" بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال:" منتخب رومانيا استعد جيدا وخاض فترة تصفيات طويلة ورائعة ولم نخسر أي مباراة قبل الصعود لليورو ومشاركتنا في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس الامم الاوروبية ٢٠٢٤ كانت تجربة مفيدة وتعتبر هذه المشاركة هي الافضل للمنتخب الروماني بعد فترة طويلة من الضغط والتوتر خلال السنوات الماضية".

وأكمل:"حينما فزنا على اوكرانيا بثلاثية في بداية دور المجموعات باليورو كانت افضل مباراة لنا وقدمنا اداءا جيدا ، انا فخور بلاعبي منتخب رومانيا وتطوروا كثيرا ونحن سعداء بالمستوى الذي قدمناه في بطولة امم اوروبا ومصدر فخر لنا بعد غياب عن المشاركة في النهائيات القارية".

وتابع:" منتخب سويسرا قدم عرضا قويا في كأس الامم الاوروبية ويعتبر من افضل الفرق التي ظهرت في البطولة ولعبت بروح، ومستوى المنتخبات كانت رائعة في النسخة الاخيرة لليورو في ألمانيا وهناك العديد من المنتخبات التي احرزت اهدافا عديدة خلال دور المجموعات".

وأردف تصريحاته:" منتخب اسبانيا رغم ان اغلبه لاعبين شباب لكنهم ظهروا بشكل مميز للغاية ولم أكن ارشحه للفوز بلقب اليورو لكنهم فاجأونى واستحقوا بالفعل الفوز بلقب البطولة ، وويليامز ويامال من افضل اللاعبين الذين قدموا مستوى رائع في أمم أوروبا ٢٠٢٤".

وتابع:" لدي خبرات تدريبية عديدة مع منتخبات رومانيا وفزت بالعديد من الألقاب المحلية في الكرة الرومانية واي خطوة مقبلة في مسيرتي التدريبية ستحسن من خبراتي وانا مستعد لخوض اي تجربة تدريبية خارج رومانيا خصوصا المنتخبات الافريقية التي تمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

وأختتم:"انا أومن ان محمد صلاح مثال رائع يحتذي به للاعبين الشباب وليس من السهل ان تستمر هكذا على نفس المستوى واتمنى ان يستمر صلاح في اوروبا وهو لاعب صنع تاريخك كبيرا له ولمنتخب بلاده ويمتلك العديد من الخبرات.