عبداللطيف صبحي: صلح جنه وشهد خطوة على الطريق الصحيح

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور عبداللطيف صبحي نائب رئيس لجنة الرياضة بحزب الخليج 365 ورئيس نادي السادس من أكتوبر أن صلح اللاعبتين جنة عليوه وشهد سعيد هو ترسيخ لما تنص عليه قيم مجتمعنا وأن الدعوة جاءت من السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خاصة أن ماحدث لا يمثل مصر ولا الروح الرياضية ويعد حدثاً عارضاً لم تشهده ميادين المنافسة من قبل.

وأضاف صبحي أن اللقاء كان مثمراً حيث أوضح السيد الوزير أن الرياضة قيم وأخلاق وتسامح ونبذ للعنف خاصة أن اللاعبتين في مقتبل العمر وما حدث لم يكن مدبراً له لكن التنافسية الشديدة هي ما أدت لما حدث وأن الطرف المخطيء طالما قدم إعتذاراً فمن واجب الطرف الأخر تقبله كونه سمة أخلاقية في مجتمعنا وأن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في دعم الرياضين بمختلف الألعاب في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح صبحي أن نادي السادس من أكتوبر أبوابه مفتوحه لجميع الرياضين في مختلف الألعاب بجميع المراحل السنية بجانب الدور الإجتماعي الدي يقوم به النادي كونه يمتلك جمعية عمومية كبيرة وتحمل أحلام وطموحات للمنافسة في كافة الألعاب،

وقال إن وزير الشباب والرياضة وجه الشكر للاعبتين شهد وجنه وأسرتيهما على التجاوب السريع ولم الشمل في ظل روح رياضية وإحترام متبادل بينهما وأن المواثيق الأوليمبية تنص على أن الرياضة قيم وأخلاقيات وتحث على التعاون ونبذ الخلافات.