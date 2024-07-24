خاص| البسيوني مصطلح الأندية الجماهيرية مطاط ومحور تجارة من المسئولين

ياسر رشاد - القاهرة - قال العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة أن الأندية الجماهيرية تعتمد إعتماداً كليا على مواردها الذاتية من خلال إشتراكات الأعضاء والنادي الإجتماعي بجانب دعم بسيط من الوزارة.

مؤكدا ان الإتحاد المصري لكرة القدم لم يقم بتدعيم الأندية نهائياً ويستخدم مصطلح الأندية الشعبية للمتاجرة في أوقات معينة فقط لا غير.



وأضاف البسيوني في تصريحات خاصة للوفد أن هذا المصطلح مطاط وأداة للمتاجر بأندية الأقاليم التي تمتلك جماهير ولكن ذلك يكون حسب الحاجه بدون أي تقدم ملموس سواء من خلال المساعدة المالية أو العينية وأن كلام المسئولين يكون كثيراً في الأمر ولكن دون جدوى والدليل ما يحدث في المسابقات بالدرجات المختلفه من وجود أزمات ولم يسعى أي مسئول لحلها.