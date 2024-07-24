نادي السويحلي الليبي يكشف تفاصيل ضم محمود علاء

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي عن صفقة انتقال محمود علاء نجم نادي الزمالك للفريق الليبي، وذلك في مداخلة مع برنامج رقم 10 بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال:" صفقة انضمام محمود علاء للنادي السويحلي الليبي اكتملت وانضمامه لمدة موسم مع امكانية التجديد بناء على رغبة اللاعب حتى يتكيف على الاجواء في ليبيا قبل التوقيع على عقد طويل الامد".

وتابع:"تواصلنا مع محمود علاء منذ ٣ اسابيع وكانت المفاوضات ايجابية من اول يوم وكان منفتح على مشروع النادي الليبي".

واردف تصريحاته:" مشروع النادي السويحلي يتضمن ٤ سنوات لبناء فريق قوي ينافس على البطولات ولا نستهدف التتويج بالبطولات في اول سنة ونحاول الاعتماد على اللاعبين الشباب".

متابعا:" وهناك صفقة اخرى من الدوري المصري قريبه من الانضمام للنادي الليبي خلال الميركاتو الصيفي والصفقة قاربت على الانتهاء بنسبة 70% ونحن في مفاوضات تبادلية".

وأختتم:" جون أوكلى على مشارف العودة للعب في الدوري المصري بنسبة 99% خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأحد الاندية الكبرى ولن يعود لفريقه الاسبق المقاولون العرب".