مدرب تشيلي يعلق على تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - علق ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم لتشيلي، على تتويج الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.



وكان المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الكولومبي في المباراة.

وتحدث مدرب تشيلي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أعتقد أن منتخب الارجنتين قدم آداءا كبيرا على مدار البطولة واستطاعت الفوز بلقب كوبا اميركا عن جدارة على حساب منتخب كولومبيا القوي والقادم بقوة في المرحلة المقبلة".

وتابع: "ميسي يحظي بكل تقدير في كافة انحاء العالم وهو من افضل اللاعبين في تاريخ الكرة وحتى قبل تتويجه بلقبي كاس العالم وكوبا اميركا كان افضل لاعب في العالم".