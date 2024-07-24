النني يكشف كواليس تطرقه لتدريب كرة القدم مع آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد النني، لاعب كواليس تطرقه للحصول على الرخص التدريبية مع فريقه الإنجليزي آرسنال خلال الفترة الأخيرة.



جاء ذلك خلال مقابلة مع اتحاد اللاعبين المحترفين، عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".

ويأتي النني على رأس قائمة منتخب مصر الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024.

وتحدث النني، حيث قال: "لدي شعور بإن لدي بعض المعرفة لأنني ألعب كرة القدم منذ وقت طويل حتى الآن، فلقد تدربت تحت قيادة العديد من المدربين، وكانوا حقًا جيدين جدًا وتعلمت الكثير منهم".

وتابع: "قلت لنفسي حسنًا سوف أحاول الحصول على الرخصة التدريبية ومن ثم يمكنني أن أصبح مدربًا وبالتأكيد أفضل طريقة لذلك أن يتم من خلال اتحاد اللاعبين المحترفين والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهم يساعدوننا كثيرا".

وأكمل: "بنسبة 100% نحن نتعلم من المدربين، كل مدرب لديه اختلاف، فآرسين فينجر مختلف، أرتيتا مختلف، أوناي إيمري مختلف، هناك اختلاف في المعرفة، في الخطة وفلسفتهم، والمعرفة التي نحصل عليها منهم تساعدنا أن نصبح أفضل".