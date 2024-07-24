خاص| البسيوني ننتظر قرار إتحاد الكرة بخصوص بث المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - قال العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة أن النادي ينتظر ما سيسفر عنه قرار الإتحاد المصري لكرة القدم بخصوص العوائد المالية مقابل بث المباريات وعقود الإعلانات قبل بدء مباريات الموسم المقبل من دوري المحترفين.



وأضاف البسيوني في تصريحات خاصة للوفد أن مصلحة النادي فوق أي إعتبارات أخرى خاصة أنه يمثل الملايين من أبناء الدقهلية وجميعهم يعقد الأعمال على العودة مرة أخرى لدوري الأضواء والشهرة، وأنه في حال عدم وصول رد من إتحاد الكرة سيقوم النادي بتسويق مبارياته بشكل منفرد في ظل حاجته للأموال من أجل إتمام الصفقات وعقود اللاعبين.

يذكر أن الفريق الأول بنادي المنصورة صعد هذا الموسم لدوري المحن فين ويسعى للعودة إلى الدوري الممتاز بعد غياب سنوات طويلة ذاق فيها الأمرين بدوريات المظالم بمختلف أقسامها.