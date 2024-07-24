والد مصطفي أشرف: نجلي لديه عروض أوروبية وكان قريبا من الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث والد مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في مداخلة مع برنامج رقم 10 بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري عن اخر مستجدات مفاوضاته نجله.

وقال:" مصطفى اشرف عقلية احترافية من الدرجة الاولى ومتربي ونشأ على مدرسة الكرة في اوروبا".

وأكمل:"مصطفى لديه عروضا اوروبية وبالتحديد من أندية ألمانية وايضا فرق مصرية من اجل الانتقال إليها".

وتابع:" مصطف لاعب محترف ومنفتح على كل شئ.. وشرف له يلعب مع اي فريق مصري".

وأختتم تصريحاته:" نعم مصطفى كان قريبا في يناير الماضي من الانتقال للنادي الاهلي.. وشرف لمصطفى ان تتصارع عليه العديد من الفرق من اجل ضمه".