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والد مصطفي أشرف: نجلي لديه عروض أوروبية وكان قريبا من الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث والد مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في مداخلة مع برنامج رقم 10 بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري عن اخر مستجدات مفاوضاته نجله. 

وقال:" مصطفى اشرف عقلية احترافية من الدرجة الاولى ومتربي ونشأ على مدرسة الكرة في اوروبا".
وأكمل:"مصطفى لديه عروضا اوروبية وبالتحديد من أندية ألمانية وايضا فرق مصرية من اجل الانتقال إليها".

وتابع:" مصطف لاعب محترف ومنفتح على كل شئ.. وشرف له يلعب مع اي فريق مصري".

وأختتم تصريحاته:" نعم مصطفى كان قريبا في يناير الماضي من الانتقال للنادي الاهلي.. وشرف لمصطفى ان تتصارع عليه العديد من الفرق من اجل ضمه".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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